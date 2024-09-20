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Захарова: поставки дальнобойного оружия Киеву грозят иными масштабами конфликта

Захарова: поставки дальнобойного оружия Киеву грозят иными масштабами конфликта

В случае поставок Западом дальнобойного оружия Киеву конфликт на Украине может приобрести совершенно иные масштабы, что опасно для всего мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума.

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