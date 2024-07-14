Вратарь Уругвая Рочет о победе над Канадой: «Поражение от Колумбии стало тяжелым ударом, но мы должны были быть ментально готовыми: финишировать 3-ми или 4-ми – не одно и то же» 

Уругвайцы выиграли матч за 3-е место на Кубке Америки. «Предыдущий матч [с Колумбией – 0:1] стал для нас тяжелым ударом, но мы знали, что должны быть ментально готовыми, ведь финишировать третьими или четвертыми – это не одно и то же.