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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь Уругвая Рочет о победе над Канадой: «Поражение от Колумбии стало тяжелым ударом, но мы должны были быть ментально готовыми: финишировать 3-ми или 4-ми – не одно и то же» 

Вратарь Уругвая Рочет о победе над Канадой: «Поражение от Колумбии стало тяжелым ударом, но мы должны были быть ментально готовыми: финишировать 3-ми или 4-ми – не одно и то же» 

Уругвайцы выиграли матч за 3-е место на Кубке Америки. «Предыдущий матч [с Колумбией – 0:1] стал для нас тяжелым ударом, но мы знали, что должны быть ментально готовыми, ведь финишировать третьими или четвертыми – это не одно и то же.

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