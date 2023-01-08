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Американская телеведущая Робинсон высказала поздравившему спикера Маккарти Зеленскому: используешь своего «папика»

Американская телеведущая Робинсон высказала поздравившему спикера Маккарти Зеленскому: используешь своего «папика»

Американская телеведущая и актриса Минди Робинсон обвинила украинского президента Владимира Зеленского в том, что он использует своего "папика" новоизбранного спикера палаты представителей США Кевина Маккарти и финансовую поддержку от стран Запада для своего обогащения.

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