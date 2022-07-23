В Подмосковье врачи спасли младенца с редкой опухолью лица и шеи

Ребенок в состоянии средней степени тяжести поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства, врачи центра диагностировали у младенца редкую патологию — лимфангиому в области лица и шеи, сообщает Минздрав Московской области.
Ребенок в состоянии средней степени тяжести поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства, врачи центра диагностировали у младенца редкую патологию — лимфангиому в области лица и шеи, сообщает Минздрав Московской области.
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