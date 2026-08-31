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Пронедра

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Рудковская поставила точку в переходе сына в сборную Азербайджана

Рудковская поставила точку в переходе сына в сборную Азербайджана

Яна Рудковская в интервью объяснила, почему её сын будет выступать за Азербайджан. Продюсер подчеркнула, что фигурист остаётся гражданином России, а смена спортивного гражданства — лишь рабочий инструмент.

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