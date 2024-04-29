Власти Италии требуют объяснений от России в связи с национализацией компании Ariston

Руководитель итальянского дипломатического ведомства Антонио Таяни заявил, что посла России в Италии Алексея Парамонова вызовут в Министерство иностранных дел республики для объяснений в связи с решением правительства РФ передать российские активы Ariston Thermo Group в управление компании «Газпром бытовые системы».