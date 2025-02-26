Праздник для всей «семьи»: как Киев и европейские «союзники» отметили третью годовщину начала СВО

Всплеск интереса к памятной дате, конечно же, не является неожиданностью, наоборот, вполне предсказуемым следствием как бы идущего «переговорного процесса» по Украине или, точнее сказать, антиукраинского демарша нынешних американских властей.
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