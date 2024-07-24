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Царьград

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В Армавирском горсуде продолжается рассмотрение дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

В Армавирском горсуде продолжается рассмотрение дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Гособвинение запросило до 10 лет тюрьмы для участников протестной акции. Причинённый ими ущерб оценивается в 24 млн рублей.

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