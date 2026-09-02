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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о том, что «Ак Барс» не полностью укомплектован: «Мы все понимаем, работаем в реалиях. Одной из задач было понять, за счет чего можем выигрывать матчи. Это понимание есть»

Главный тренер « Ак Барса »  Анвар Гатиятулин высказался о составе клуба в преддверии старта нового сезона.

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