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Bitcoin поднялся выше $81 000 на фоне укрепления иены

Bitcoin поднялся выше $81 000 на фоне укрепления иены

Bitcoin резко вырос в ходе американских торгов и поднялся выше отметки $81 000, прибавив около 5%.

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