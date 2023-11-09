Николаю Шакурову вручили медаль к 100-летию Службы участковых уполномоченных полиции

Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Тимофеевичу Шакурову вручили медаль к 100-летию Службы участковых уполномоченных полиции Старшина милиции в отставке Николай Шакуров в 17 лет был призван в армию, прошел курс молодого бойца и попал на фронт.