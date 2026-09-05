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FiNE NEWS

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Натали Портман стала мамой в третий раз: подробности рождения и личной жизни

Натали Портман стала мамой в третий раз: подробности рождения и личной жизни

Рождение и семья Натали Портман стала матерью в третий раз. Ребенок родился 25 августа в Париже. Это первый общий ребенок актрисы и ее партнера, французского музыканта и продюсера Танги Дестабля.

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