В Днепре прогремели взрывы, в некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога

На востоке Украины продолжается серия взрывов, которые вызывают беспокойство у местного населения. Последние инциденты произошли в городе Днепр (ранее известном как Днепропетровск), где были зафиксированы мощные взрывы.
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