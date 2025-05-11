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Просят снять статус иноагента: жители Уфы устроили митинг в честь Моргенштерна*

Просят снять статус иноагента: жители Уфы устроили митинг в честь Моргенштерна*

Граждане республики, откуда родом певец, назвали этому ряд причин Жители Уфы обратились с массовой просьбой к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иноагента с рэпера Моргенштерна*.

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