Медведев: НАТО может принять в состав город Лемберг и Львовскую область

Вброс некоторыми бывшими и действующими чиновниками НАТО идей о том, что Украину надо принять в альянс «без Крыма и Донбасса», — неплохой сигнал, отметил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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