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Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию спорта

Путин исключил Шойгу и Винер из Совета по развитию спорта

РИА Новости  10,3K прочтений Вчера Владимир Путин исключил бывшего министра обороны Сергея Шойгу и экс-главу Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер из Совета по развитию физической культуры и спорта при президенте РФ.

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