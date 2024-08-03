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«Высаживаем розы за миллионы, а укрытия для F-16 не готовы» – киевский эксперт

«Высаживаем розы за миллионы, а укрытия для F-16 не готовы» – киевский эксперт

Вороватое украинское руководство пытается объяснить провал строительства инфраструктуры для F-16. Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил представленный как украинский военный эксперт экс-функционер нацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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