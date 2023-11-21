Наталья Соболева заступилась за мужа Илью Соболева перед обиженной Викторией Боней

Наталья Соболева считает, что обидчивые люди не должны участвовать в юмористических передачах. Виктория Боня продолжает привлекать внимание к своей пластической операции на лице, и этот хайп уже длится несколько месяцев.
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