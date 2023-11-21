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Наталья Соболева заступилась за мужа Илью Соболева перед обиженной Викторией Боней

Наталья Соболева заступилась за мужа Илью Соболева перед обиженной Викторией Боней

Наталья Соболева считает, что обидчивые люди не должны участвовать в юмористических передачах. Виктория Боня продолжает привлекать внимание к своей пластической операции на лице, и этот хайп уже длится несколько месяцев.

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