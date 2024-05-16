«Коммерсант»: бойцам ЧВК «ЕНОТ» грозит 17 лет за участие в ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде завершились выступления сторон в процессе по делу о создании преступного сообщества с участием бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и членов ЧВК «ЕНОТ» — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
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