«Коммерсант»: бойцам ЧВК «ЕНОТ» грозит 17 лет за участие в ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде завершились выступления сторон в процессе по делу о создании преступного сообщества с участием бывшего сотрудника УФСБ Александра Мрищука и членов ЧВК «ЕНОТ» — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.