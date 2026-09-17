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Татар-информ

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Треть россиянок хотя бы раз портили еду партнера из-за обиды – опрос

Треть россиянок хотя бы раз портили еду партнера из-за обиды – опрос

Около трети (34%) опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду партнера, когда были на него обижены.

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