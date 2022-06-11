Ленточки с российским триколором раздадут жителям Приморья в День России

Волонтеры раздадут 5 тысяч ленточек, окрашенных в цвета Государственного флага РФ в Приморье. Патриотическое мероприятие приурочено к празднованию Дня России, который вся страна будет отмечать 12 июня, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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