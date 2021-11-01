Транспортные полицейские Якутии приняли участие в акции «Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках акции сотрудниками по делам несовершеннолетних Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте организованы и проведены занятия о вреде наркотиков с курсантами Якутского авиационного технического училища гражданской авиации, а также со школьниками Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).