Ученые создали «невозможный» теплоизолятор: тонкая пленка в 10 000 раз жестче силикона, а тепло проводит в пять раз хуже

Эта тонкая пленка может защищать электронику и космические аппараты от тепла Исследователи Университета штата Северная Каролина разработали тонкопленочный материал, который сочетает крайне низкую теплопроводность с высокой жесткостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым