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Ученые создали «невозможный» теплоизолятор: тонкая пленка в 10 000 раз жестче силикона, а тепло проводит в пять раз хуже

Ученые создали «невозможный» теплоизолятор: тонкая пленка в 10 000 раз жестче силикона, а тепло проводит в пять раз хуже

Эта тонкая пленка может защищать электронику и космические аппараты от тепла Исследователи Университета штата Северная Каролина разработали тонкопленочный материал, который сочетает крайне низкую теплопроводность с высокой жесткостью.

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