Боец Хабиб встретился с футболистом Роналдо после гонки "Формулы-1"

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с бывшим нападающим сборной Бразилии Роналдо после заключительной гонки сезона "Формулы-1" в Абу-Даби.
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