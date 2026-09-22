Капитализация крипторынка вновь превысила $3 трлн. на фоне ралли BTC и альткоинов

Во вторник рыночная капитализация криптовалют ненадолго вновь поднялась выше отметки в $3 трлн, поскольку BTC и крупнейшие альткоины продолжили масштабный рост, а увеличение объемов использования кредитного плеча указывало на растущую спекулятивную активность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Рост цен на бензи...
- МШ Житель Карелии вы...
- Е Петербурженка 30 ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым