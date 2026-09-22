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Капитализация крипторынка вновь превысила $3 трлн. на фоне ралли BTC и альткоинов

Капитализация крипторынка вновь превысила $3 трлн. на фоне ралли BTC и альткоинов

Во вторник рыночная капитализация криптовалют ненадолго вновь поднялась выше отметки в $3 трлн, поскольку BTC и крупнейшие альткоины продолжили масштабный рост, а увеличение объемов использования кредитного плеча указывало на растущую спекулятивную активность.

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