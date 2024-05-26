Экс-советник британского правительства Валланс предупредил о новой пандемии

В мире неизбежно наступит новая пандемия — ее появление является вопросом времени. Об этом в интервью с The Guardian заявил бывший главный научный советник кабинета министров Великобритании Патрик Валланс, передает «Лента.
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