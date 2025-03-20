Показ турецких сериалов предложили запретить из-за демографических проблем

Общественное движение «Ветераны России» обратилось в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры РФ с предложением запретить показ турецких сериалов на территории страны из-за их гипотетического негативного влияния на демографическую ситуацию.
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