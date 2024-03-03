При нападениях на деревни на севере Буркина-Фасо погибли 170 жителей

Прокурор в городе Вахигуя провинции Ятенга в Буркина-Фасо Али Бенжамен Кулибали заявил, что в деревнях Комслига, Нодин и Соро были совершены нападения, по предварительным данным, приведшие к гибели 170 жителей .
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