Просто новости – 268...

АВТОР: Александр Дубровский (Глупо стучаться в открытую дверь. Ещё глупее стучаться в дверь закрытую) Фотофакт: Илон Маск сдержал обещание и вернул на Землю астронавтов Суниту Уильямс и Барри Уилмора с двумя повзрослевшими детьми.
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