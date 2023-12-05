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10 известных актеров, снимавшихся «под кайфом»

10 известных актеров, снимавшихся «под кайфом»

Недавно мы писали об актерах, напившихся ради роли, но одним алкоголем список «излишеств нехороших», конечно, не исчерпывается – есть в Голливуде и такие лицедеи, которые не стеснялись выходить к камере «под кайфом».

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