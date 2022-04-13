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В Тверской области водитель иномарки вылетел в кювет

В Тверской области водитель иномарки вылетел в кювет

Вчера, 12 апреля, в Пеновском округе Тверской области произошла авария с одним пострадавшим. Происшествие случилось на 107 километре автодороги Москва-Рига-Андреаполь-Пено-Хитино, где 38-летний водитель Сузуки потерял сознание и вылетел в кювет.

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