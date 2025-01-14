Наши МиГи не сядут в Риге, дорогу на Калининград не пробьем: МИД РФ заявил о нежелании бить по НАТО

Александр Рожков Так держать!!! Мы вот им ужо покажем! Мы вот им ишо зададим! Они у нас ишо попляшуть и попоють! Супостаты, лиходеи, аспиды, подлюги, канальи, стервецы...! Мы им ужо Куськину то Мать покажем! Они у нас ишо узнають, где раки то зимують! Им ужо небо то с овчинку то покажется!!!

Anatoli Sitnikow Эти тупоголовые не могут понять что России не нужны западные територии - Россия огромна, в земле российской всё есть- нефть, золото, уголь, уран и вся таблица Менделеева. Что взять в европе, в случае победы? Нечего !!! России нужно только спокойное существование без угроз со стороны запада. И всё!!!