Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    гасить пока не запылало необходимо ..."Халяльная диверс...
  • Александр Рожков
    Наши тупоголовые не понимают, что им как раз и нужна такая Россия, которой ни чего не нужно, и ее можно кинуть, что н...Наши МиГи не сяду...
  • Anatoli Sitnikow
    Эти тупоголовые не могут понять что России не нужны западные територии - Россия огромна, в земле российской всё есть-...Наши МиГи не сяду...

Наши МиГи не сядут в Риге, дорогу на Калининград не пробьем: МИД РФ заявил о нежелании бить по НАТО

Наши МиГи не сядут в Риге, дорогу на Калининград не пробьем: МИД РФ заявил о нежелании бить по НАТО

БлокнотРУ Агрессивные действия НАТО, направленные против России, ведутся полным ходом. Страны Североатлантического альянса безудержно милитаризуют Восточную Европу, Причерноморье.

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Комментарии
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Александр Рожков
Так держать!!! Мы вот им ужо покажем! Мы вот им ишо зададим! Они у нас ишо попляшуть и попоють! Супостаты, лиходеи, аспиды, подлюги, канальи, стервецы...! Мы им ужо Куськину то Мать покажем! Они у нас ишо узнають, где раки то зимують! Им ужо небо то с овчинку то покажется!!!
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1 час.
Anatoli Sitnikow
Эти тупоголовые не могут понять что России не нужны западные територии - Россия огромна, в земле российской всё есть- нефть, золото, уголь, уран и вся таблица Менделеева. Что взять в европе, в случае победы? Нечего !!! России нужно только спокойное существование без угроз со стороны запада. И всё!!!
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1 час.
Александр Рожков
Наши тупоголовые не понимают, что им как раз и нужна такая Россия, которой ни чего не нужно, и ее можно кинуть, что не раз было.... Им как раз и нужны  наши нефть, золото, уголь, уран и вся таблица Менделеева....
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1 час.

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