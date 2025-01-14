БлокнотРУ Агрессивные действия НАТО, направленные против России, ведутся полным ходом. Страны Североатлантического альянса безудержно милитаризуют Восточную Европу, Причерноморье.
Наши МиГи не сядут в Риге, дорогу на Калининград не пробьем: МИД РФ заявил о нежелании бить по НАТО
Комментарии
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Александр Рожков
Так держать!!! Мы вот им ужо покажем! Мы вот им ишо зададим! Они у нас ишо попляшуть и попоють! Супостаты, лиходеи, аспиды, подлюги, канальи, стервецы...! Мы им ужо Куськину то Мать покажем! Они у нас ишо узнають, где раки то зимують! Им ужо небо то с овчинку то покажется!!!
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1 час.
Anatoli Sitnikow
Эти тупоголовые не могут понять что России не нужны западные територии - Россия огромна, в земле российской всё есть- нефть, золото, уголь, уран и вся таблица Менделеева. Что взять в европе, в случае победы? Нечего !!! России нужно только спокойное существование без угроз со стороны запада. И всё!!!
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1 час.
Александр Рожков
Наши тупоголовые не понимают, что им как раз и нужна такая Россия, которой ни чего не нужно, и ее можно кинуть, что не раз было.... Им как раз и нужны наши нефть, золото, уголь, уран и вся таблица Менделеева....
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1 час.
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