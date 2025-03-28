БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Прекратить огонь, беречь стволы: Украина руками Токаева пытается привести к молчанию русскую артиллерию

Прекратить огонь, беречь стволы: Украина руками Токаева пытается привести к молчанию русскую артиллерию

Враги считают, что нащупали «ахиллесову пяту» российской армии. И давят на нее с активным участием руководства Казахстана Сергей Ищенко На фото: Новотроицкий завод хромовых соединений (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) В Новотроицке (Оренбургская область) с 14 марта 2025 года на неопределенный срок приостановило работу крупнейшее российское химическое предприятие АО «Новотроицкий завод хромовых соединений».

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Вася Российский
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