Прекратить огонь, беречь стволы: Украина руками Токаева пытается привести к молчанию русскую артиллерию

Враги считают, что нащупали «ахиллесову пяту» российской армии. И давят на нее с активным участием руководства Казахстана Сергей Ищенко На фото: Новотроицкий завод хромовых соединений (Фото: Владимир Смирнов/ТАСС) В Новотроицке (Оренбургская область) с 14 марта 2025 года на неопределенный срок приостановило работу крупнейшее российское химическое предприятие АО «Новотроицкий завод хромовых соединений».