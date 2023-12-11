Стало известно, сколько придется заплатить, если разбить гиперкар Ferrari LaFerrari

Езда на гиперкаре, да еще и одном из самых дорогих на планете, доступна совсем немногим. Но даже этим людям приходится беречь свои машины от повреждений, ведь в случае, если дефекты окажутся серьезными и потребуют большого ремонта, они обойдутся владельцам таких автомобилей «в копеечку».