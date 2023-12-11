RuNews
MainБлогЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RuNews

126 подписчиков

Стало известно, сколько придется заплатить, если разбить гиперкар Ferrari LaFerrari

Езда на гиперкаре, да еще и одном из самых дорогих на планете, доступна совсем немногим. Но даже этим людям приходится беречь свои машины от повреждений, ведь в случае, если дефекты окажутся серьезными и потребуют большого ремонта, они обойдутся владельцам таких автомобилей «в копеечку».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх