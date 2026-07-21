Архангельская область нацелена на развитие добычи и переработки торфа

Перспективы взаимодействия с Республикой Беларусь в этой сфере обсудили на совещании под руководством губернатора Александра ЦыбульскогоДелегация Поморья, включающая представителей профильных министерств, Лавёровского центра и компании «АГД Даймондс», изучила белорусский опыт внедрения научных разработок по глубокой переработке торфа.
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