Несколько дней назад я рассказывал о РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ атаке хуситов на американский авианосец Dwight D.
Китайцы показали фото пораженного хуситами авианосца США
Комментарии
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Юрий Волков
Купили на барахолке пару "кинжалав" и вся недолга
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43 мин.
лл
лина любимцева
Получили, что давно уже заслуживали. ВСЕ боятся дать им отпор, а пиндосы вообще уже оборзели от безнаказанности.
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21 мин.
Алексей Тан
Красивое... очень красивое фото... а главное, очень понятное и даёт истинную информацию о иллюзионисте.
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3 мин.
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