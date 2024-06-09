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Китайцы показали фото пораженного хуситами авианосца США

Китайцы показали фото пораженного хуситами авианосца США

Несколько дней назад я рассказывал о РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ атаке хуситов на американский авианосец Dwight D.

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Комментарии
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Юрий Волков
Купили на барахолке пару &quot;кинжалав&quot; и вся недолга
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43 мин.
лл
лина любимцева
Получили, что давно уже заслуживали. ВСЕ боятся дать им отпор, а пиндосы вообще уже оборзели от безнаказанности.
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21 мин.
Алексей Тан
Красивое... очень красивое фото... а главное, очень понятное и даёт истинную информацию о иллюзионисте.
Ответить
3 мин.

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