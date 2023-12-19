Собчак о своей полноте: «‎Ненавижу жирных людей»

МОСКВА, 19 декабря, ФедералПресс. Телеведущая Ксения Собчак призналась, что немного поправилась. Она раскрыла причины своей внезапной полноты в интервью со стилистом Кариной Нигай, которое вышло на YouTube «Осторожно: Собчак!»Собчак раскрыла причины, по которым набрала вес «У меня есть проблема.
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