Columbo's Creators Tried To Cast A Legendary Musical Star As The Iconic Detective

It's hard to picture anyone other than Peter Falk playing Detective Columbo, but the show's creators had a completely different first choice to play the role.
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