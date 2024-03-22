🎗️ Возложение цветов в память о погибших в Красногорске будет завтра у жд-вокзала Сочи Начало в 9:00, цветы кладём к мафу посвящённому Москве.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🎗️ Возложение цветов в память о погибших в Красногорске будет завтра у жд-вокзала Сочи Начало в 9:00, цветы кладём к мафу посвящённому Москве.