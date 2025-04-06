Трамп вводит пошлины: окончание глобализации, по мнению офиса Стармера

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил об окончании эпохи глобализации после введения Дональдом Трампом торговых пошлин против более чем 200 стран, что привело к новому мировому порядку, о чем сообщил и Манфред Вебер из Европарламента.