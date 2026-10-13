Облако бесплатно: Yandex Cloud не будет брать деньги с клиентов до ноября

Плата за облако будет отменена автоматически — клиентам не нужно будет предпринимать никаких действий Yandex Cloud объявила об отмене платы за использование своих облачных сервисов в российских зонах доступности с 8 по 31 октября включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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