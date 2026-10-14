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Царьград

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Замглавы Нижнего Новгорода Егорова задержали на 72 часа по делу о взятке

Замглавы Нижнего Новгорода Егорова задержали на 72 часа по делу о взятке

Московский районный суд 3 декабря продлил на 72 часа срок задержания первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова, подозреваемого в получении взятки, а ходатайство следствия о домашнем аресте рассмотрит 5 декабря.

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