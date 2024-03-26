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Автоэксперт перечислил самые проблемные автомобили Skoda

Автоэксперт перечислил самые проблемные автомобили Skoda

Самыми проблемными автомобилями Skoda в России являются модели Kodiaq и Karoq. Об этом рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, сообщает 26 марта «Российская газета».

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