Автоэксперт перечислил самые проблемные автомобили Skoda

Самыми проблемными автомобилями Skoda в России являются модели Kodiaq и Karoq. Об этом рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов, сообщает 26 марта «Российская газета».
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