"Его обвинят". В США рассказали, как Байден хочет подставить Трампа

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует активно поддерживать Киев, чтобы неминуемое падение Украины испортило будущее президентство Трампа, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.
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