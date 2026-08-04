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RT Russia

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МО России: в Бакшеевке располагались ключевые опорные пункты ВСУ

МО России: в Бакшеевке располагались ключевые опорные пункты ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населённым пунктом Бакшеевка, где у противника были ключевые опорные пункты для сдерживания наступления российских войск и обороны сёл Ивановка, Васильевка и Благодатное.

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