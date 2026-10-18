В Подмосковье успешно выхаживают новорожденных с массой тела от 500 граммов, заявил Максим Забелин. В регионе действует эффективная система родовспоможения и сеть Центров репродуктивного здоровья семьи, предлагающая консультации узкопрофильных специалистов.
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