Музейный центр «Масловка. Городок художников» 30 октября представит выставку «Женские страсти». В нее войдут 150 произведений 30 художниц, работавших с XIX века до наших дней.
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