Странный редкий звездный взрыв замечен “Хабблом” там, где его не должно быть

Редкое необъяснимое событие произошло в пустом секторе между двумя галактиками. В течение последних пяти лет астрономы наблюдают странные звездные взрывы, которые не похожи ни на какие другие известные взрывы.
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