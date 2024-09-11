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  • Павел К
    Держите собаку на поводке. Надевайте на неё намордник.  Никогда не давайте ей есть что либо на улице. Т.е. - воспитыв...Во дворе на Карго...

«Кентавр объявил набор в студии и секции на Каргопольской

В связи с началом ремонта в ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Юность» по адресам: улица Мусоргского, 5 корпус 2 и Северный бульвар, 3 корпус 1 прием документов в секции будет осуществлять в филиале по адресу: улица Каргопольская, 14, корпус 2.

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