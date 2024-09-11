«Кентавр объявил набор в студии и секции на Каргопольской

В связи с началом ремонта в ГБУ «СДЦ «Кентавр» филиал «Юность» по адресам: улица Мусоргского, 5 корпус 2 и Северный бульвар, 3 корпус 1 прием документов в секции будет осуществлять в филиале по адресу: улица Каргопольская, 14, корпус 2.