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Татьяна Тарасова: «Мечта на Рождество есть, но сказать ее не могу. Когда желание загадывают, его никому не говорят, иначе не сбудется»

«Всех с Рождеством Христовым! Здоровья и любви всем! Мечта на Рождество есть, но я же не могу ее сказать.

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